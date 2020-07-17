Чешский знакомый Сафронова отрицает причастность к спецслужбам
Гражданин Чехии Мартин Лариш подтвердил, что в своё время общался с обвинённым в госизмене российским журналистом Иванам Сафроновым. В 2010-2012 годах Лариш работал в Москве корреспондентом газеты Lidové noviny, тогда они и познакомились, рассказал чех «Русской службе Би-би-си».
По словам Лариша, у них с Сафроновым были похожие интересы. Они подружились и проводили вместе свободное время, общались на разные темы, в том числе касающиеся политики, экономики и безопасности.
Лариш в то же время отрицает свою причастность к чешским спецслужбам, называя подобные сообщения «дезинформационным вбросом». Он подчеркнул, что у него нет доступа к секретным материалам даже в Чехии.
Накануне источник ТАСС в разведывательном сообществе рассказал, что Лариш после работы в Москве возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке и тесно связан со спецслужбами. Самого Лариша собеседник агентства назвал кадровым сотрудником чешских спецслужб. О встречах Лариша и Сафронова также писало издание «Проект».
Сафронов ранее работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», в последние 1,5 месяца перед задержанием работал советником главы «Роскосмоса». ФСБ считает, что в 2012 году Сафронова завербовали спецслужбы Чехии, а в 2017 году он якобы передал им сведения, составляющие государственную тайну.
Адвокат Сафронова Иван Павлов сказал журналистам, что в материалах уголовного дела человек по имени и фамилии Мартин Лариш не упоминается.
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