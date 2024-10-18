Chery представила летающий автомобиль

В новом авто нет ни руля, ни педали газа — только интеллектуальная система и автопилот. Аппарат может подниматься на высоту одного километра и разгоняться в воздухе до 120 км/ч.



Продолжительность полета составляет не более 40 минут. Также предусмотрены места для двух пассажиров.



Создатели уверяют, что такие авто смогут избавить города от пробок.

Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил, что страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами.

