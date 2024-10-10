Китайские автомобили становятся более приспособленными к российским зимам

Российские автолюбители все реже будут сталкиваться с проблемами эксплуатации китайских автомобилей в зимний период. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

По его словам, за последние полтора года большинство автопроизводителей из Китая адаптировали свои модели к российским условиям. В частности, в новые автомобили были добавлены зимние опции, увеличены объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторов.

СМИ: Бренд Chery намерен собирать автомобили на заводах Volkswagen и Mercedes в РФ

Петров также назвал основные причины, по которым китайские автомобили могут не заводиться зимой. Среди них он выделил редкие поездки, что приводит к разрядке аккумулятора, использование топлива низкого качества и непрофессионально установленные охранные системы, которые могут разрядить аккумулятор всего за несколько дней простоя.

Эксперт порекомендовал россиянам, которые планируют активные поездки зимой, обратить внимание на китайские модели с полным приводом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости /
ТЕГИ:ЗимаРоссияАвтомобилиКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры