Китайские автомобили становятся более приспособленными к российским зимам
Российские автолюбители все реже будут сталкиваться с проблемами эксплуатации китайских автомобилей в зимний период. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.
По его словам, за последние полтора года большинство автопроизводителей из Китая адаптировали свои модели к российским условиям. В частности, в новые автомобили были добавлены зимние опции, увеличены объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторов.
Петров также назвал основные причины, по которым китайские автомобили могут не заводиться зимой. Среди них он выделил редкие поездки, что приводит к разрядке аккумулятора, использование топлива низкого качества и непрофессионально установленные охранные системы, которые могут разрядить аккумулятор всего за несколько дней простоя.
Эксперт порекомендовал россиянам, которые планируют активные поездки зимой, обратить внимание на китайские модели с полным приводом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru