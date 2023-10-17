Chery и Geely стали самыми аварийными китайскими марками в России
По итогам девяти месяцев 2023 года в России выросло количество аварий с участием китайских автомобилей. Как говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», на которое ссылается Газета.Ru, на них приходится 3,2% от всех ДТП, тогда как в прошлом году таких инцидентов было почти в два раза меньше (1,7%).
Отмечается, что самыми аварийными стали автомобили китайской марки Chery - с их участием произошло 25,4% от всех ДТП. Далее в списке идут Geely (16,9%) и Haval (14,5%). Самыми аккуратными оказались владельцы автомобилей Changan (не более 1%).
Авторы исследования уточнили, что среди автомобилей Chery чаще всего в ДТП попадали кроссоверы Tiggo 7 Pro, у марки Geely - кроссовер Coolray, а у бренда Haval — модель Jolion.
Также уточняется, что самой аварийной категорией водителей китайских машин являются граждане в возрасте 30-39 лет, а средний размер компенсации в таких авариях составил 73 тысячи рублей.
Ранее в «Страховом доме ВСК» заявили, что среди китайских моделей самыми популярными у угонщиков стали автомобили Chery Tiggo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru