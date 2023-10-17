Chery и Geely стали самыми аварийными китайскими марками в России

Отмечается, что самыми аварийными стали автомобили китайской марки Chery - с их участием произошло 25,4% от всех ДТП. Далее в списке идут Geely (16,9%) и Haval (14,5%). Самыми аккуратными оказались владельцы автомобилей Changan (не более 1%).

Авторы исследования уточнили, что среди автомобилей Chery чаще всего в ДТП попадали кроссоверы Tiggo 7 Pro, у марки Geely - кроссовер Coolray, а у бренда Haval — модель Jolion.

Также уточняется, что самой аварийной категорией водителей китайских машин являются граждане в возрасте 30-39 лет, а средний размер компенсации в таких авариях составил 73 тысячи рублей.

Ранее в «Страховом доме ВСК» заявили, что среди китайских моделей самыми популярными у угонщиков стали автомобили Chery Tiggo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

