Chery и Geely стали самыми аварийными китайскими марками в России

По итогам девяти месяцев 2023 года в России выросло количество аварий с участием китайских автомобилей. Как говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», на которое ссылается Газета.Ru, на них приходится 3,2% от всех ДТП, тогда как в прошлом году таких инцидентов было почти в два раза меньше (1,7%).

Дилеры сравнили средние цены на китайские и российские автомобили

Отмечается, что самыми аварийными стали автомобили китайской марки Chery - с их участием произошло 25,4% от всех ДТП. Далее в списке идут Geely (16,9%) и Haval (14,5%). Самыми аккуратными оказались владельцы автомобилей Changan (не более 1%).

Авторы исследования уточнили, что среди автомобилей Chery чаще всего в ДТП попадали кроссоверы Tiggo 7 Pro, у марки Geely - кроссовер Coolray, а у бренда Haval — модель Jolion.

Также уточняется, что самой аварийной категорией водителей китайских машин являются граждане в возрасте 30-39 лет, а средний размер компенсации в таких авариях составил 73 тысячи рублей.

Ранее в «Страховом доме ВСК» заявили, что среди китайских моделей самыми популярными у угонщиков стали автомобили Chery Tiggo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДТПРоссияАвтомобилиКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры