Чертик в сроках. Банкир о праве граждан продавать ипотечное жилье
Общественники и банки в эфире НСН назвали плюсы и минусы законопроекта, который дает право собственникам самостоятельно продавать заложенное имущество.
Госдума рассмотрит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, который позволит россиянам самостоятельно продавать заложенное в банке имущество, в том числе ипотечное жильё. Сейчас заложенное имущество по закону можно продать только через публичные торги или аукцион.
Законопроект Яровой разрешает гражданам самостоятельно искать покупателя, готового приобрести имущество по цене, которая обеспечит выплаты банку и компенсирует его предыдущие затраты. На это будет даваться максимум полгода с момента, когда залогодатель направит заявление о самостоятельной продаже. Если гражданин не уложится в этот срок, то взыскивать будут по старинке - через торги.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН рассказал, чем хороша подобная инициатива.
«У гражданина появляется дополнительны выбор, он сможет найти более выгодное предложение, чтобы получить наибольшую компенсацию. Когда квартира отходит банку и он её продает, то процедура не всегда прозрачна и не всегда может учитывать рыночные цены. Именно на стороне банков больше всего рисков, что могут продать кому-то своему», - отметил он.
Вместе с тем Павлов призвал покупателей такой недвижимости быть еще более внимательными при подготовке сделки.
«Покупатели на открытом рынке могут быть менее защищены. Однако реестр недвижимого имущества, онлайн-доступ к нему позволяют отражать все обременения, которые есть у недвижимости», - сказал он.
В свою очередь, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что собственники жилья могут использовать закон для затягивания процесса продажи имущества.
«Для собственников жилья это безусловно плюс, потому что банки продают по заниженной цене, поскольку появляются посредники, комиссия, заинтересованность третьих лиц. Если собственник сам оперативно продаст имущество, то у банков вопроса не возникнет. Главное, чтобы собственники не пытались таким образом затянуть процесс. Чертик в деталях, поэтому надо посмотреть сроки реализации имущества», - отметил он.
Законопроект был внесён в Госдуму ещё в октябре 2019 года. В 2020 году его одобрило правительство РФ.
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