Чернышов впервые вышел в свет после смерти Заворотнюк

Российский фигурист и хореограф Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике после смерти актрисы и супруги Анастасии Заворотнюк, сообщил «Пятый канал».

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Он посетил премьеру ледового шоу Татьяны Навки. Вдовец показался на людях с длинными волосами и густой бородой, весь в черном. На вопрос, чем он будет заниматься дальше, Чернышев ответил, что пока у него нет никаких планов.

Ранее родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали список последних значимых для актрисы работ, съемки которых проходили в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Instagram
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