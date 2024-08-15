Чернышов впервые вышел в свет после смерти Заворотнюк
Российский фигурист и хореограф Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике после смерти актрисы и супруги Анастасии Заворотнюк, сообщил «Пятый канал».
Он посетил премьеру ледового шоу Татьяны Навки. Вдовец показался на людях с длинными волосами и густой бородой, весь в черном. На вопрос, чем он будет заниматься дальше, Чернышев ответил, что пока у него нет никаких планов.
Ранее родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали список последних значимых для актрисы работ, съемки которых проходили в России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru