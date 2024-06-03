Муж Заворотнюк назвал фейковыми сообщения от имени семьи с просьбой о деньгах
Сообщения от имени семьи умершей актрисы Анастасии Заворотнюк с просьбой о деньгах — фейковые, заявил муж артистки фигурист Петр Чернышев. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее в Сети появились скриншоты сообщений, в которых спортсмен якобы просит деньги от имени семьи.
«Да, мне сообщили о фейковых сообщениях от моего имени. Поделать с этим, к сожалению, ничего невозможно. Происходило, происходит и будет происходить. Это ужасно, кощунственно», — заявил Чернышев.
Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая после продолжительной болезни. Актрисе было 53 года, напоминает «Свободная пресса».
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