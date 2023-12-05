Чернышенко: В России более 21 миллиона человек занимаются волонтерством

Он отметил, что Олимпиада, которая проходила в Сочи в 2014 году, дала «мощный толчок» для развития добровольческого движения в стране. На тот момент, указал Чернышенко, волонтерская команда составляла около 30 тысяч человек, а сегодня добровольческое движение вышло на принципиально новый уровень.

Ранее, 4 декабря, президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой. Награду она получила из рук российского лидера вместе с семьей, передает «Радиоточка НСН».

