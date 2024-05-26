Лебедев: Украинцы бегут из страны через транзитную зону Молдавии
Жители Украины часто убегают за границу через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
При этом он подчеркнул, что в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, в связи с чем украинцы бросают на данном участке дороги свои машины и бегут в сторону молдавского села Паланка.
Между тем Лебедев добавил, что раньше для побега приобретали не дорогостоящие машины, которые потом забирали власти, а теперь на месте замечены грузовики.
Ранее стало известно, что два украинца отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru