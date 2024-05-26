МО: В Харьковской области российские военные эвакуировали жителей Волчанска от обстрелов ВСУ

По данным ведомства, во время отступления ВСУ атаковали дома мирных жителей артиллерией и беспилотниками. Отмечается, что украинские военные оборудовали огневые точки в жилых помещениях, а потом разрушили их.

Ранее издание Ura.ru сообщило, что на Украине принудительно эвакуируют детей из Харьковской области.