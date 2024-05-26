МО: В Харьковской области российские военные эвакуировали жителей Волчанска от обстрелов ВСУ

В Харьковской области российские военные группировки войск «Север» эвакуировали людей из Волчанска, которые находились под обстрелами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По информации источника, среди эвакуированных граждан было несколько раненых.

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По данным ведомства, во время отступления ВСУ атаковали дома мирных жителей артиллерией и беспилотниками. Отмечается, что украинские военные оборудовали огневые точки в жилых помещениях, а потом разрушили их.

Ранее издание Ura.ru сообщило, что на Украине принудительно эвакуируют детей из Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУЭвакуацияХарьков

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