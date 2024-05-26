МО: В Харьковской области российские военные эвакуировали жителей Волчанска от обстрелов ВСУ
26 мая 202412:18
В Харьковской области российские военные группировки войск «Север» эвакуировали людей из Волчанска, которые находились под обстрелами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По информации источника, среди эвакуированных граждан было несколько раненых.
По данным ведомства, во время отступления ВСУ атаковали дома мирных жителей артиллерией и беспилотниками. Отмечается, что украинские военные оборудовали огневые точки в жилых помещениях, а потом разрушили их.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что на Украине принудительно эвакуируют детей из Харьковской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru