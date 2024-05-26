Володин: У Зеленского больше нет права выступать от имени Украины
Отменой президентских выборов на Украине лидер страны Владимир Зеленский узурпировал власть, и он больше не имеет права выступать от имени главы государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Политик считает, что Зеленский отменил выборы, которые должны были состояться еще до апреля 2024 года, потому что боится лишиться власти. При этом Володин напомнил, что с 21 мая украинский лидер «полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности».
В связи с этим, по мнению спикера, теперь Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию и принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Поэтому любые соглашения с нелегитимным президентом, по словам Володина, недействительны и в будущем могут быть оспорены.
Председатель Госдумы также подчеркнул, что в связи с этим мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины обязаны вернуться домой, ведь «экс-глава государства» уже не может давать приказы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru