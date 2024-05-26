Володин: У Зеленского больше нет права выступать от имени Украины

Отменой президентских выборов на Украине лидер страны Владимир Зеленский узурпировал власть, и он больше не имеет права выступать от имени главы государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик считает, что Зеленский отменил выборы, которые должны были состояться еще до апреля 2024 года, потому что боится лишиться власти. При этом Володин напомнил, что с 21 мая украинский лидер «полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности».