Кириенко вручил награду волонтеру премии «Экология – дело каждого»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтеру премии «Экология – дело каждого» Анне Пермяковой. Он высоко оценил деятельность девушки, которая вместе с Росприроднадзором организовала несколько экологических акций.

Пермякова, в свою очередь, поблагодарила Кириенко за поддержку и высокую оценку ее трудов, а ведомство – за возможность помогать экопремии. Она назвала «Экологию – дело каждого» не просто девизом, а смыслом жизни. Анна также выразила благодарность руководителю природоохранной службы Светлане Радионовой за возможность участвовать в премии и приносить пользу человечеству.

«Я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами», - сказала она.

Кириенко в своей речи отметил вклад неравнодушных людей, которые трудятся по зову сердца ради сохранения природного богатства страны.

Пермякова при содействии территориального управления Росприроднадзора помогла организовать фестиваль «Экомир», который в этом году посетило 11 тысяч человек. Она также устроила акции по приему вторсырья «Экомобиль», мероприятия по уборке побережья реки Обь и Новосибирского водохранилища. Для детей с ограниченными возможностями из волонтерского проекта «Веселые сибирятки» она организовала мастер-классы.

«Экология – дело каждого» – премия Росприроднадзора, учрежденная 31 марта 2021 года. Она присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

