В Москве суд отправил в СИЗО мужчину за призывы к терактам в «VK»

Перовский районный суд столицы почти на два месяца отправил в СИЗО мужчину, который в социальных сетях призывал к террористической деятельности на территории Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемого заключили под стражу до 22 июля. По данным источника, им оказался Сергей Балтрушевич. Он обвиняется в преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).