В Москве суд отправил в СИЗО мужчину за призывы к терактам в «VK»
Перовский районный суд столицы почти на два месяца отправил в СИЗО мужчину, который в социальных сетях призывал к террористической деятельности на территории Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Обвиняемого заключили под стражу до 22 июля. По данным источника, им оказался Сергей Балтрушевич. Он обвиняется в преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Следствие установило, что злоумышленник со своей страницы в «VK» в новостном сообществе «Nº - Новости дня» призывал участников группы совершать теракты в столице.
Ранее RT сообщил, что в Минске задержали двоих подозреваемых в подготовке терактов в Таджикистане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru