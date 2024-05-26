В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге ночью 26 мая под Литейным мостом столкнулись два судна. Об это сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в «VK».

По информации очевидцев, авария случилась в связи с тем, что теплоход «Соларис» въехал в прогулочно-экскурсионный корабль «Чайка-СПГ». При этом данные о пострадавших и нанесенном ущербе пока не уточняются.