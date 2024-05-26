В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге ночью 26 мая под Литейным мостом столкнулись два судна. Об это сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в «VK».

По информации очевидцев, авария случилась в связи с тем, что теплоход «Соларис» въехал в прогулочно-экскурсионный корабль «Чайка-СПГ». При этом данные о пострадавших и нанесенном ущербе пока не уточняются.

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Между тем на публикую в социальной сети уже отреагировала Северо-Западная транспортная прокуратура, заявив о начале проверки по факту случившегося.

10 мая в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойка. В результате ДТП погибли несколько человек.


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ФОТО: РИА Новости
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