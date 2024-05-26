Отметившие 80-летие россияне получат повышенную пенсию в июне

Россияне, которым в мае текущего года исполнилось 80 лет, с 1 июня будут получать повышенную пенсию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что доплата страховой пенсии по старости составит 100%, что позволит вдвое повысить фиксированную часть выплат. При этом пенсионерам не придется писать специальные заявления, так как пособие вырастет автоматически. Прибавку к пенсии назначат с даты рождения, поэтому граждане смогут начать получать ее уже в следующем месяце.

По данным источника, в 2024 году эта сумма составляет 8 134 рубля 88 копеек, а увеличение выплаты — до 16 269 рублей.

При этом повышение не распространится на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца, а также инвалидов первой группы, уже получающих такую надбавку.