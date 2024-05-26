Отметившие 80-летие россияне получат повышенную пенсию в июне
Россияне, которым в мае текущего года исполнилось 80 лет, с 1 июня будут получать повышенную пенсию. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Отмечается, что доплата страховой пенсии по старости составит 100%, что позволит вдвое повысить фиксированную часть выплат. При этом пенсионерам не придется писать специальные заявления, так как пособие вырастет автоматически. Прибавку к пенсии назначат с даты рождения, поэтому граждане смогут начать получать ее уже в следующем месяце.
По данным источника, в 2024 году эта сумма составляет 8 134 рубля 88 копеек, а увеличение выплаты — до 16 269 рублей.
При этом повышение не распространится на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца, а также инвалидов первой группы, уже получающих такую надбавку.
Между тем повышенную пенсию будут получать и пожилые граждане, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. Индексация пособия для работающих пенсионеров не предусмотрена, однако после увольнения выплаты им увеличивают с учетом пропущенных индексаций. Раньше выплаты назначались на четвертый месяц после ухода с работы, а сейчас этот срок сократился до месяца.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что жители Челябинска боятся за будущую пенсию больше других россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru