В России призвали увеличивать зарплаты учителей без повышения нагрузки

Зарплаты учителей в России должны повышаться, но не за счет увеличения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин в ходе выступления на областном педагогическом форуме в Кирове.

Кроме того, Головин указал на необходимость более справедливого формирования оплаты труда таких специалистов. Для этого разрыв в уровне зарплат работающих в разных регионах страны педагогов должен быть снижен.

Он заметил, что программу «Земский учитель» необходимо расширить. В нее следует включить образовательные организации закрытых городов и моногородов. Также в проект должны быть включены возможности для повышения квалификации педагогов в крупных российских научных и образовательных организациях.





