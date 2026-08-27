В России призвали увеличивать зарплаты учителей без повышения нагрузки
Зарплаты учителей в России должны повышаться, но не за счет увеличения нагрузки, заявил начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин в ходе выступления на областном педагогическом форуме в Кирове.
Кроме того, Головин указал на необходимость более справедливого формирования оплаты труда таких специалистов. Для этого разрыв в уровне зарплат работающих в разных регионах страны педагогов должен быть снижен.
Он заметил, что программу «Земский учитель» необходимо расширить. В нее следует включить образовательные организации закрытых городов и моногородов. Также в проект должны быть включены возможности для повышения квалификации педагогов в крупных российских научных и образовательных организациях.
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