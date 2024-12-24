Чернышенко: Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле

Министерство просвещения России разрабатывает новый порядок приема детей мигрантов в школы страны, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках изменений планируется установление требования к сдаче теста на знание русского языка перед зачислением. Тестирование будет бесплатным.

Во время прямой линии президент Владимир Путин поддержал новый закон, согласно которому российские школы смогут отказывать в приеме детям мигрантов, не владеющим русским языком, передает «Радиоточка НСН».

