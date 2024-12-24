Чернышенко: Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле
Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школу начнется в апреле 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что для каждого класса требуется свой уровень, поэтому в данный момент завершается процесс подготовки методических материалов и самих тестов.
Министерство просвещения России разрабатывает новый порядок приема детей мигрантов в школы страны, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках изменений планируется установление требования к сдаче теста на знание русского языка перед зачислением. Тестирование будет бесплатным.
Во время прямой линии президент Владимир Путин поддержал новый закон, согласно которому российские школы смогут отказывать в приеме детям мигрантов, не владеющим русским языком, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru