Чернышенко: Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле

Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школу начнется в апреле 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Он отметил, что для каждого класса требуется свой уровень, поэтому в данный момент завершается процесс подготовки методических материалов и самих тестов.

Путин: Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда

Министерство просвещения России разрабатывает новый порядок приема детей мигрантов в школы страны, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках изменений планируется установление требования к сдаче теста на знание русского языка перед зачислением. Тестирование будет бесплатным.

Во время прямой линии президент Владимир Путин поддержал новый закон, согласно которому российские школы смогут отказывать в приеме детям мигрантов, не владеющим русским языком, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Русский ЯзыкШколыМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры