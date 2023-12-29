Чернышенко: Операторам связи запретят бесконтрольно увеличивать тарифы

Согласно стратегии развития отрасли до 2035 года, компании могут увеличивать тарифы выше уровня инфляции, если вкладывают значительный объем дополнительной прибыли в новые технологии и развитие сетей.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — подчеркнул Чернышенко.

Зампред правительства указал, что за обоснованностью цен внимательно следит Федеральная антимонопольная служба.

Между тем глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал развертывание сетей формата 5G на базовых станциях в крупных городах РФ с 2026 года, пишет RT.

