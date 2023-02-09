Джигурда: Закуплю на 800 тысяч евро бронежилеты для бойцов СВО

«Я объявлял, что 800 тысяч евро, которые лежат на Сбербанке и которые мы в скором времени получим... Я закуплю на них бронежилеты и то, что не является оружием, но является защитой для наших ребят. Не все в современном обмундировании. Я подарю те, которые не пробиваются или пробиваются гораздо хуже», - сказал Джигурда.



Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.

