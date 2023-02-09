Джигурда: Закуплю на 800 тысяч евро бронежилеты для бойцов СВО

Никита Джигурда в эфире НСН отметил, что закупит средства защиты для российских военных.

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что закупит на 800 тысяч евро современные бронежилеты для участников спецоперации на Украине.

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«Я объявлял, что 800 тысяч евро, которые лежат на Сбербанке и которые мы в скором времени получим... Я закуплю на них бронежилеты и то, что не является оружием, но является защитой для наших ребят. Не все в современном обмундировании. Я подарю те, которые не пробиваются или пробиваются гораздо хуже», - сказал Джигурда.

Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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