Джигурда: Закуплю на 800 тысяч евро бронежилеты для бойцов СВО
Никита Джигурда в эфире НСН отметил, что закупит средства защиты для российских военных.
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что закупит на 800 тысяч евро современные бронежилеты для участников спецоперации на Украине.
«Я объявлял, что 800 тысяч евро, которые лежат на Сбербанке и которые мы в скором времени получим... Я закуплю на них бронежилеты и то, что не является оружием, но является защитой для наших ребят. Не все в современном обмундировании. Я подарю те, которые не пробиваются или пробиваются гораздо хуже», - сказал Джигурда.
Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.
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