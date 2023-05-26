Черногория выдала РФ обвиняемого в тяжком преступлении. Видео

Власти Черногории выполнили операцию по экстрадиции в Россию обвиняемого в тяжком преступлении гражданина. Алексей Манукин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть.

Об этом информирует Генеральная прокуратура РФ, которая направила запрос на выдачу злоумышленника. Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено в декабре 2016 года. Житель Ростова-на-Дону в пьяном виде поссорился со своим отцом и жестоко избил его. Мужчина умер от побоев.

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Подозреваемый успел скрыться от правоохранительных органов, поэтому суд принял решение о его заочном аресте. В дальнейшем МВД объявило Манукина в международный розыск. Правоохранители Черногории задержали его в апреле 2023 года.

Генеральная прокуратура распространила видео момента погрузки подозреваемого а автозак в аэропорту.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в этом году правительство Таиланда одобрило соглашение с Россией об экстрадиции.


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