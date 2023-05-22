«Испания не выдаст!» Дипломат не верит в экстрадицию Панина в Россию
Испанцы найдут в деле Панина политическую подоплеку и придерутся к нарушению свободы слова, допустил в интервью НСН Василий Корчмарь.
России не выдадут объявленного в розыск актера Алексея Панина без соответствующих решений Интерпола и суда Испании, объяснил в интервью НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.
Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск Панина, проживающего в Испании. По данным СМИ, после поста о теракте на Крымском мосту актер стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма.
«Интерпол и суд Испании будут решать, нет ли там политической подоплеки. При этом есть такая практика, что европейские страны нам таких преступников не выдают. А сейчас тем более: в условиях третьей мировой гибридной войны не действуют все эти соглашения. Процедура следующая: прокуратура подает запрос в Интерпол на розыск и выдачу подозреваемого в преступлении. Интерпол очень внимательно рассматривает эти документы и отправляет запрос в Испанию, если нет политической подоплеки. Испания рассматривает этот вопрос, при этом без решения испанского суда преступник не может быть выдан», - сказал Корчмарь.
При этом он высказал мнение, что Испания найдет причины не выдавать России Панина.
«Мне кажется, что Испания его, конечно, не выдаст. Эта страна член НАТО, а Альянс помогает Украине. Они сразу скажут, что есть политическая подоплека, и придерутся: где право на свободу слова? Да, мы должны подать запрос, но это бесполезно», - заключил собеседник НСН.
В начале мая СМИ сообщили, что в отношении Панина возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сам актер заявил РБК, что случайно узнал о деле от знакомых, признавшись, что действительно радовался взрывам на Крымскому мосту, но не оправдывал терроризм.
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