«Испания не выдаст!» Дипломат не верит в экстрадицию Панина в Россию

России не выдадут объявленного в розыск актера Алексея Панина без соответствующих решений Интерпола и суда Испании, объяснил в интервью НСН дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск Панина, проживающего в Испании. По данным СМИ, после поста о теракте на Крымском мосту актер стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма.