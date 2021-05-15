Черногория откроет границы для иностранных туристов на следующей неделе
Черногория откроет въезд иностранным туристам на следующей неделе, заявил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.
«Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами «Добро пожаловать на черногорское приморье!» - цитируют сообщение сайта правительства Черногории «Известия».
Отмечается, что в Черногории с 13 мая иностранным туристам бесплатно делают ПЦР-тесты на COVID-19 для предоставления на родине, если этого требуют власти.
Напомним, 20 апреля министр финансов страны Милойко Спаич заявил, что для российских туристов Черногория снимет все ограничения, в том числе предоставление результатов ПЦР-тестирования. Аналогичные условия распространяются на путешественников из Белоруссии, Украины и Северной Македонии.
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