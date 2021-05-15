Черногория откроет границы для иностранных туристов на следующей неделе

Отмечается, что в Черногории с 13 мая иностранным туристам бесплатно делают ПЦР-тесты на COVID-19 для предоставления на родине, если этого требуют власти.

Напомним, 20 апреля министр финансов страны Милойко Спаич заявил, что для российских туристов Черногория снимет все ограничения, в том числе предоставление результатов ПЦР-тестирования. Аналогичные условия распространяются на путешественников из Белоруссии, Украины и Северной Македонии.

