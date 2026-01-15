Россия направила в Израиль запрос об экстрадиции убийцы Талькова
Россия направила в Израиль запрос об экстрадиции Валерия Шляфмана, ранее признанного виновным в убийстве певца Игоря Талькова и покушении на представителя исполнительницы Азизы Игоря Малахова. Об этом рассказал замруководителя ГСУ РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов в беседе с ТАСС.
По его словам, после вынесения приговора в октябре прошлого года правоохранители направили запрос в Израиль об экстрадиции Шляфмана.
«Впрочем, практика показывает, что Израиль, как правило, не выдает своих граждан и приговор не является автоматическим основанием для их выдачи», - отметил Иванов.
Он рассказал, что Следственный комитет провел колоссальный объем следственных действий по делу об убийстве Талькова и смог восстановить обстоятельства преступления. Также правоохранители совершили рабочую поездку в Израиль, допросили Шляфмана и предъявили ему обвинение.
Ранее Валерия Шляфмана приговорили к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова и покушение на убийство Малахова общеопасным способом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
