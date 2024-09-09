«Форс-мажор и убытки»: Что делать туристам, застрявшим в Азии из-за тайфуна

«Туристам надо сохранять спокойствие, не скандалить. Стихийные бедствия всегда приводят к коллапсу в аэропортах, здесь ничего не поделаешь, природа есть природа. По международным правилам авиаперевозчики должны обеспечить пассажиров размещением в гостиницах, но, когда возникают большие задержки рейсов, мест в гостиницах не хватает. В любом случае туристы имеют право требовать возмещение убытков, например, стоимости проживания в гостинице, если они сами ее оплатили, с авиаперевозчика. Такая судебная практика есть. Страховые выплаты могут быть только в том случае, если застрахованы такого рода риски, в стандартные страховки медицинских расходов туристов такого рода события не входят», - объяснил он.

Он посоветовал всегда брать дополнительные деньги и лекарства при поездках в дальние страны.

«Туристам, вылетающим в дальние страны, всегда нужно быть готовыми к форс-мажорным ситуациям, иметь резервные наличные деньги, оплаченный телефонный тариф, воду, необходимые лекарства. Нужно понимать, что в случае глобальных сбоев в перевозке никто ваши проблемы не решит. Да, впоследствии можно взыскивать убытки через суд, но нужно быть готовым к разного рода ситуациям, когда вы находитесь вдали от родины», - отметил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что медицинская страховка, действующая на протяжении всего времени пребывания, станет обязательной для иностранных граждан, въезжающих на территорию Грузии, передает «Радиоточка НСН».

