Автомобилистам придется оплачивать «повторные» штрафы за каршеринг
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что увеличенные штрафы за «повторное» нарушение приходят все чаще.
Пользователи каршеринга могут оспорить в суде повышенный штраф, который пришел за «повторное» нарушение, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в интервью НСН. Он отметил, что это невыгодно, так как обойдется дороже, чем оплата штрафа.
Пользователи каршеринга рискуют получить повышенные штрафы за нарушения ПДД, в том числе за те, которых они фактически не совершали. Это касается ситуаций, когда кто-то из других водителей на этом же прокатном автомобиле допустил аналогичное правонарушение. В этом случае последующим пользователям придется оплатить штраф, как за повторное нарушение, пишут «Известия».
«Говорить, что штраф приходит водителю, юридически неправильно. Штраф приходит собственнику автомобиля. В каршеринге собственником является учреждение, которому и приходит такой штраф. Водитель может меняться несколько раз в день, поэтому увеличенные штрафы происходят все чаще. У нас очень много вопросов по каршерингу. Решаться вопрос может через суд, но это дороже, чем оплатить штраф. Люди не будут тратить десятки тысяч рублей на адвокатов, чтобы оспорить штраф в три-пять тысяч рублей», - отметил он.
Собеседник НСН посоветовал тщательнее изучать дороги и использовать технические средства, которые будут предупреждать о камерах.
«Пользователь каршеринга ничем не отличается с точки зрения штрафов от водителя грузовика и других участников движения. Вариант номер один: не нарушать. А также следует изучать свой район, использовать технические средства, которые говорят, где камеры, которые и фиксируют повторные нарушения», - рассказал он.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиент каршеринга может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей за повреждения автомобиля, которые он не наносил. По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций следует фотографировать машину перед поездкой и стараться сделать качественные снимки, позволяющие рассмотреть мелкие детали, передает «Радиоточка НСН».
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