Автомобилистам придется оплачивать «повторные» штрафы за каршеринг

«Говорить, что штраф приходит водителю, юридически неправильно. Штраф приходит собственнику автомобиля. В каршеринге собственником является учреждение, которому и приходит такой штраф. Водитель может меняться несколько раз в день, поэтому увеличенные штрафы происходят все чаще. У нас очень много вопросов по каршерингу. Решаться вопрос может через суд, но это дороже, чем оплатить штраф. Люди не будут тратить десятки тысяч рублей на адвокатов, чтобы оспорить штраф в три-пять тысяч рублей», - отметил он.

Собеседник НСН посоветовал тщательнее изучать дороги и использовать технические средства, которые будут предупреждать о камерах.

«Пользователь каршеринга ничем не отличается с точки зрения штрафов от водителя грузовика и других участников движения. Вариант номер один: не нарушать. А также следует изучать свой район, использовать технические средства, которые говорят, где камеры, которые и фиксируют повторные нарушения», - рассказал он.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиент каршеринга может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей за повреждения автомобиля, которые он не наносил. По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций следует фотографировать машину перед поездкой и стараться сделать качественные снимки, позволяющие рассмотреть мелкие детали, передает «Радиоточка НСН».

