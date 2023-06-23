Сваха Сябитова: Мужчинам оптимально звать девушку в ЗАГС через год
Соведущая шоу "Давай поженимся" завила в эфире НСН, что если девушка сама делает предложение мужчине, то после свадьбы могут быть проблемы.
Женщина не должна нарушать «классический путь» отношений и делать предложение руки и сердца самостоятельно, так как после этого у пары будут проблемы, заявила телеведущая, профессиональная сваха Роза Сябитова в беседе с НСН.
Согласно данным опроса, большинство россиянок готовы сами сделать предложение руки и сердца, если партнер долго на это не решается. На такой шаг могут пойти 66% опрошенных женщин. 16% замужних женщин рассказали, что позвали своего партнера в ЗАГС самостоятельно. На вопрос, когда стоит вступать в брак, большинство ответили, что делать это необходимо через год после начала отношений. Роза Сябитова объяснила, почему не поддерживает такую инициативу.
«Последнее слово все-таки всегда за мужчиной. Я исследовала все этапы взаимоотношений с момента знакомства до свадьбы. Отношения должны пройти четыре этапа, на каждом из которых свои правила. Если их нарушать, не надо потом обижаться, что через одно место все происходит. Если идти классическим путем, то все получается правильно. Есть этап «знакомство», этап «пара», этап «помолвка» и этап «свадьба». У нас предложение руки и сердца – это шаг мужчины, женщина его может подвести к этой истории, подать сигнал, но инициативу должен проявить мужчина. Я считаю, что женщине не надо делать предложение», - отметила она.
Сябитова подчеркнула, что женщина может поговорить об этом с мужчиной спустя год. Если он даст понять, что не готов к свадьбе, на него не стоит тратить время, добавила она.
«Если девушка сама предлагает выйти замуж, она влезает в область мужскую. После свадьбы мужчина будет сомневаться, правильно ли он сделал этот выбор, потому что инициатива не от него шла. Согласно моей теории, с момента знакомства до свадьбы должен пройти год. Потому что за это время пара успевает столкнуться со всеми сложностями, благодаря которым можно выяснить, подходит партнер или нет. Если за это время мужчина не сделал предложение, его можно спросить об этом, что он думает. Если мужчина говорит, что не готов, он реально не готов жениться именно на вас. Но он может быть готов жениться в этот период на девушке, которая его зацепит или еще что-то. На такого мужчину лучше не тратить время», - предупредила собеседница НСН.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман рассказала «Радиоточке НСН», как сэкономить на свадебном торжестве.
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