Опрос: Большинство женщин в России готовы сами сделать предложение руки и сердца

Как выяснили исследователи, на такой шаг могут пойти 66% опрошенных женщин. При этом мужчины не поддерживают инициативу: 38% уверены, что ответственное решение должны принимать представители сильного пола.

Кроме того, 16% замужних россиянок поделились, что самостоятельно позвали своего партнера в ЗАГС, 15% респондентов рассказали, что совместно приняли решение пожениться.

Говоря о том, когда стоит вступать в брак, большинство опрошенных ответили, что следует делать это через год отношений. При этом 26% россиянок и 34% россиян высказали мнение, что мужчина не планирует жениться, если не позвал партнершу замуж в первые два года.

В опросе приняли участие 1719 респондентов из разных российских городов.

