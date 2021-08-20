Назван лидер среди регионов России по доле вакцинированных

Белгородская область стала лидером среди регионов России по доле привитых первым компонентом вакцины и полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей.



По последним сведениям, опубликованным оперативными штабами регионов, на всей территории страны привито 40,5 млн россиян, из них 32,9 млн человек прошли полную иммунизацию. При этом РБК передает, что Якутия и Тверская область не стали раскрывать актуальные данные по доле полностью привитых среди населения.



Первое и второе место в десятке регионов с самой значительной долей вакцинированных заняли Белгородская область (здесь привито 38,16% от общего числа жителей) и Чукотка (37,66% от населения).



Замыкает тройку Московская область, оба компонента вакцины здесь получили 32,43% от населения. В столице привились 28,45% жителей, она находится на девятом месте.

