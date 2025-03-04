Через дебри во Владивосток: Участники «Экспедиции-Трофи» начинают седьмой этап
Главный судья зимней гонки «Экспедиция-Трофи» рассказал спецкору НСН о сюрпризах восьмого этапа гонки и о троих смельчаках, которые выбрали для себя наиболее тяжелый маршрут.
Стартовал седьмой, предпоследний этап зимней гонки «Экспедиция-Трофи». Команды автогонщиков должны будут преодолеть путь от озера Байкал до Хабаровска. Главный судья гонки Вадим Усков рассказал специальному корреспонденту НСН Олегу Виноградову, что три команды выбрали для себя наиболее сложный маршрут — по «сто десятому зимнику». Они отправляются сразу во Владивосток, минуя Хабаровск.
Автогонщики путешествуют от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, попутно выполняя различные задания, по маршруту: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Их цель — собрать как можно больше точек культурной навигации — значимых для России мест.
«Три команды идут по “сто десятому зимнику”. Их путь пролегает через заповедник “Джергинский” до станции Новый Уоян. Дорога идет по восточной части Байкала, по хребту — это самая тяжелая и непроходимая часть. Дальше они выходят на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и движутся параллельно ей на упражнение, которое они выберут, если у них хватит времени. Это Чарские пески, Витимский мост и прочие развлечения БАМ. Мосты, коих на магистрали огромное количество, — основная проблема БАМ, так как зимой их нужно преодолевать по рекам, по льду. По самому мосту переходить нельзя, поскольку в любой момент можно встретиться с поездом. Только лишь за проход по заповеднику эти команды получат по 250 очков. Если у них останется время, они будут собирать точки, которые будут даны командам обычного зачета», — сказал Усков.
Главный судья соревнований добавил, что еще две команды — «Белые орлы» и «Находка» — отправятся от мыса Уюга к Северобайкальску.
«Им предстоит 200 с небольшим километров грунтовой дороги, но это проходимый путь, который приводит их прямо в Северобайкальск, а оттуда они выходят прямо на БАМ и собирают те же самые точки, за исключением “сто десятого зимника”. Они финишируют в Хабаровске, где получат последнее задание восьмого этапа и поедут с ним во Владивосток. Наша задача — оказаться там в 13-14 часов по местному времени (6-7 утра по Москве) 8 марта. В 14:00 начнется большой, тяжелый спецучасток, который и определит победителя гонки», — заключил он.
Всего участники заезда предстоит преодолеть свыше 16 тысяч километров. Гонщики получают баллы за выполнение заданий, по их количеству будет назван победитель «Экспедиции-Трофи». На предыдущем этапе команды преодолели 2 тысячи километров за двое суток.
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