Через дебри во Владивосток: Участники «Экспедиции-Трофи» начинают седьмой этап

Стартовал седьмой, предпоследний этап зимней гонки «Экспедиция-Трофи». Команды автогонщиков должны будут преодолеть путь от озера Байкал до Хабаровска. Главный судья гонки Вадим Усков рассказал специальному корреспонденту НСН Олегу Виноградову, что три команды выбрали для себя наиболее сложный маршрут — по «сто десятому зимнику». Они отправляются сразу во Владивосток, минуя Хабаровск.

Автогонщики путешествуют от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, попутно выполняя различные задания, по маршруту: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Их цель — собрать как можно больше точек культурной навигации — значимых для России мест.