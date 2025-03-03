«Мальта и мамонты»: Участники «Экспедиции-Трофи» готовятся к погружению в Байкал
Спецкор НСН Олег Виноградов рассказал, что многие участники «Экспедиции-Трофи» отправились в приключение только ради погружения в воды Байкала.
Команды зимней гонки «Экспедиция-Трофи» завершают шестой этап экстремального приключения и готовятся к долгожданному погружению в Байкал. О впечатлениях участников рассказал специальный корреспондент НСН Олег Виноградов.
Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя различные задания. Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток.
«В эти часы завершается шестой этап «Экспедиции-Трофи». Сейчас команды финишируют в Иркутске, на берегу Байкала. Мы уставшие, команды тоже все устали. Но сегодня нас ждет Байкал, погружение в воды Байкала, очень многие едут именно за этим впечатлением. Многие россияне мечтают попасть сюда, нам улыбнулась фортуна», - отметил он.
Он также рассказал, как командам удалось посетить настоящую Мальту и вспомнить мамонтов.
«Это уникальное мероприятие, настоящее приключение. Буквально в ста километрах от Иркутска в Усольском районе Иркутской области находится уникальное место – Мальта. Здесь у нас мальтинская стоянка первобытного человека, эпохи палеолита. Почти 15 тысяч лет назад на этом месте уже жили люди. Это одна из крупнейших подобных стоянок человека на всей нашей планете. Здесь жили мамонты и люди», - рассказал Виноградов.
Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель.
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