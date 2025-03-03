«Сумасшедшие люди!»: «Экспедиция-Трофи» преодолела две тысячи километров за двое суток
Спецкор НСН Олег Виноградов добрался до Байкала вместе с участниками «Экспедиции-Трофи» и встретил там знакомые лица. Миновав около двух тысяч километров за двое суток, участники могут немного выдохнуть, чтобы набраться сил перед заездом до Хабаровска.
Команды зимнего путешествия от Мурманска до Владивостока «Экспедиция-Трофи» финишировали на Байкале, на одной из туристических баз в районе острова Ольхон, преодолев почти две тысячи километров за двое суток. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов не просто добрался до Байкала без инцидентов, но и умудрился встретить на другом конце России друга НСН - автоэксперта Игоря Моржаретто.
Восемь команд автогонщиков отправились из Мурманска во Владивосток на внедорожниках, выполняя различные задания. Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Виноградов рассказал, что участники состязания уже завершили шестой этап гонки.
«Все команды справились с заданиями, финишировали без потерь. За последние почти двое суток участники экспедиции преодолели почти две тысячи километров. Путь был интересным, активным: ребятам пришлось и подумать, и порулить по бездорожью. Приятно на берегу Байкала встретить друзей – Игорь Моржаретто уже не первый раз участвует в таких автозабегах», - рассказал спецкор НСН.
Моржаретто, в свою очередь, признался, что первый раз отправился в такое путешествия аж 20 лет назад. И сейчас, спустя два десятилетия, он продолжает встречать друзей и знакомых в отдаленных уголках России.
«Первый раз я отправился в такую экспедицию 20 лет назад. Помню все так, как будто это было вчера. И сейчас я с удовольствием встречаю тех же людей, которые были здесь 20 лет назад. Это сумасшедшие люди! Я сам участвую с большим удовольствием. Это, видимо, какая-то национальная черта нашего народа, потому что старики остаются, приходят молодые ребята. Это такая движуха, которая не меняется. Мы хотим видеть свою страну, мы хотим ее узнать. «Экспедиция-Трофи» - это возможность не просто пронестись от Мурманска до Владивостока с безумной скоростью, но и найти какие-то новые точки, куда интересно приехать», - поделился Моржаретто.
Также он рассказал, что участники поедут по параллельной БАМу (Байкало-Амурская магистраль) трассе, ведь они не ищут легких путей. Сам автоэксперт отправится в заезд вместе с гонщиками и финиширует в Хабаровске, где его уже будет поджидать Олег Виноградов с новой порцией вопросов о впечатлениях от поездки.
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