«Сумасшедшие люди!»: «Экспедиция-Трофи» преодолела две тысячи километров за двое суток

Моржаретто, в свою очередь, признался, что первый раз отправился в такое путешествия аж 20 лет назад. И сейчас, спустя два десятилетия, он продолжает встречать друзей и знакомых в отдаленных уголках России.

«Первый раз я отправился в такую экспедицию 20 лет назад. Помню все так, как будто это было вчера. И сейчас я с удовольствием встречаю тех же людей, которые были здесь 20 лет назад. Это сумасшедшие люди! Я сам участвую с большим удовольствием. Это, видимо, какая-то национальная черта нашего народа, потому что старики остаются, приходят молодые ребята. Это такая движуха, которая не меняется. Мы хотим видеть свою страну, мы хотим ее узнать. «Экспедиция-Трофи» - это возможность не просто пронестись от Мурманска до Владивостока с безумной скоростью, но и найти какие-то новые точки, куда интересно приехать», - поделился Моржаретто.

Также он рассказал, что участники поедут по параллельной БАМу (Байкало-Амурская магистраль) трассе, ведь они не ищут легких путей. Сам автоэксперт отправится в заезд вместе с гонщиками и финиширует в Хабаровске, где его уже будет поджидать Олег Виноградов с новой порцией вопросов о впечатлениях от поездки.

