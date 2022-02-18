Череда суперциклонов придет в Европейскую Россию
Три сильных циклона подряд придут на европейскую территорию России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом синоптик рассказал в беседе с РИА Новости.
«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — сообщил Вильфанд, подчеркнув, что это крайне редкое явление.
Метеоролог объяснил, что активные циклоны связаны с пульсацией Исландского минимума — области их зарождения, где они образуются из-за различия температур между Гренландией и Гольфстримом. Вильфанд указал, что количество циклонов в этом году на 40% превышает среднюю норму.
Кроме того, научрук Гидрометцентра сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в центральной части Европейской России будет соответствовать апрельским значениям. При этом в среду похолодает до уровня марта, к концу недели ожидается около пяти градусов.
Ранее Вильфанд допустил, что зима «может устроить сюрпризы» в марте: по словам синоптика, в это время возможно среднее или сильное похолодание, пишет «Свободная пресса».
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