Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в Москве
6 ноября 202300:06
Российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов применил оружие во время инцидента у ресторана в центре Москвы, сообщает RT.
Драка в московском «Паулайнере» началась после просьбы угостить сигаретой. Пострадали четыре человека.
Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года. В 2020 году он был задержан за драку в поезде.
Ранее в Волгодонске подрались около 30 мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru