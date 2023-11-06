Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в Москве

Российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов применил оружие во время инцидента у ресторана в центре Москвы, сообщает RT.

В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной

Драка в московском «Паулайнере» началась после просьбы угостить сигаретой. Пострадали четыре человека.

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года. В 2020 году он был задержан за драку в поезде.

Ранее в Волгодонске подрались около 30 мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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