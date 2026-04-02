России и Японии выгодна нормализация двухсторонних отношений и нынешняя премьер-министр Санаэ Такаити имеет все шансы осуществить это, несмотря на недовольство США. Об этом НСН рассказал старший научный сотрудник центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Правительство Японии планирует направить экономическую делегацию в Россию, передает агентство Киодо. Там рассчитывают на возобновление деятельности японских компаний после завершения конфликта на Украине. Так, рассматривается возможность проведения визита в мае. Участие в делегации предложено крупнейшим компаниям, включая Мицубиси и Мицуи. В делегацию предложили войти и торговым домам. Казаков отметил, что Япония не стала бы просто так обсуждать подобную поездку.

«Возобновление бизнеса между двумя странами соответствует национальным интересам и России, и Японии. У двух стран есть позитивный опыт взаимодействия, например, по сахалинским проектам, несмотря на очень сильное давление на Японию со стороны США. Российская сторона также не ввела санкции против Японии по сахалинским проектам и энергетическому направлению. Если Япония действительно намерена приехать в Россию, то, скорее всего, были какие-то согласования с российской стороной, с бизнесменами или политиками», – рассказал он.

Собеседник НСН отметил, что возобновление совместного бизнеса может поспособствовать скорейшему снятию санкций с финансового сектора, а также назвал главные точки соприкосновения двух стран.

«Я считаю, что это очень позитивный сигнал со стороны Японии. Если в рамках этой встречи бизнесменов будет подниматься вопрос о снятии санкций с той и с этой стороны, то, наверное, это будет хорошим шагом для начала нормализации двусторонних отношений. Япония потеряла много от этих санкций, как и Россия. Если двусторонний бизнес начнет потихонечку возобновлять работу, то это послужит сильным стимулом, в том числе, для снятия финансовых санкций. У нас очень много точек соприкосновения, начиная с рыболовной сферы и заканчивая энергетическим сектором», - уточнил Казаков.

При этом он выразил уверенность, что новая премьер-министр Японии, скорее всего, сможет повлиять на восстановление отношений с Россией.

«Япония все еще будет оглядываться на Соединённые Штаты, которые могут негативно воспринимать улучшение российско-японских отношений. Но, я не исключаю, что Такаити может действительно продавить эксклюзивные отношения с Россией в интересах двух стран», - подытожил он.

Ранее Казаков заявил, что к пересмотру энергетических отношений с Россией Японию может подтолкнуть кризис на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

