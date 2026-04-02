Россиян предупредили о росте цен на интернет из-за новых правил
Ужесточение требований к операторам связи может привести к росту цен на интернет и снижению доступности услуг в малых населенных пунктах, заявил «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
По его словам, предлагается установить минимальный уставный капитал на уровне 5–100 миллионов рублей и стоимость лицензий от 1 до 50 миллионов рублей, что окажется неподъемным для большинства небольших провайдеров.
Эксперт отметил, что это приведет к сокращению конкуренции и усилению монополизации рынка, что, с одной стороны, повысит надежность связи, но с другой — вызовет рост цен на интернет и телевидение.
Наибольшие риски связаны с малыми городами и селами, где местные операторы могут уйти с рынка, а крупным компаниям будет экономически невыгодно развивать сети. Частично ситуацию компенсируют мобильный интернет и государственные программы, передает «Радиоточка НСН».
