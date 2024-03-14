Adidas из-за скандала с Канье Уэстом закрыл год с убытком впервые за 32 года

Среди причин подобного результата скандал с американским рэпером-исполнителем Ye (Канье Уэстом). Разрыв партнерских отношений с модным брендом артиста Yeezy привел Adidas к убыткам в размере €58 миллионов.

После скандальной ситуации с Уэстом спрос на кроссовки, созданные в коллаборации с Yeezy, рухнул, потери с продаж оценивают в $1,3 миллиарда. В этом году компания рассчитывает распродать спортивную обувь по себестоимости и вернуться к прибыльности.

Ранее Уэст обвинил Adidas в продаже поддельных кроссовок Yeezy и сообщил, что намерен подать в суд на компанию, напоминает «Радиоточка НСН».

