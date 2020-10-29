«Поплатился за подлость»: Пашаев о лишении Добровинского статуса адвоката
Бывший защитник Ефремова заявил в эфире НСН, что его оппонент не сможет вернуть себе статус даже через два года.
Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского статуса адвоката на два года, сообщила пресс-служба палаты. По истечению срока дисквалификации для восстановления статуса юрист должен будет сдать экзамен.
Эльман Пашаев, которого после скандального дела актера Михаила Ефремова лишили статуса адвоката на один год, заявил НСН, что не завидует Добровинскому.
«Мне по-человечески его жалко. Он не знает юриспруденцию, так как не сдавал экзамен при получении адвокатского статуса, а получил его по заявлению. Запомните мои слова: этот бедолага до конца своей жизни не сможет сдать экзамен честным путем», - сказал экс-адвокат.
В свою очередь, Добровинский заявил «Известиям», что решение Совета адвокатской палаты стало для него неожиданностью, так как ранее в его действиях не нашли дисциплинарного проступка. Его, однако, обвинили в нарушении этических норм без конкретизации. Пашаев со своей стороны придерживается мнения, что Добровинский заслужил лишения статуса адвоката.
«Он поплатился за подлость в отношении меня. Когда в августе в Пресненском суде он начал по всем параметрам мне проигрывать, то начал раздувать историю с ОВД «Арбат» (там рассматривали дело с обвинениями в мошенничестве в адрес Пашаева. – Прим. НСН)», - объяснил юрист.
Он также возмутился поведением Добровинского во время судебного процесса.
«Какой адвокат может себе позволить в суд приехать на ослике, на самокате? Для него это было праздничное мероприятие. Он сидел на заседании и журналистам цитировал якобы мои слова, что автомобилем Ефремова управляли инопланетяне и хакеры. Он специально меня грязью обливал с утра до вечера. Еще говорил, что Ефремов хрюкает…», - напомнил Пашаев.
На днях сестра Михаила Ефремова Анастасия написала пост в соцсетях с обращением к Добровинскому, в котором обвинила его в издевательстве над братом. Она заявила, что желает смерти «омерзительной четверке» от коронавируса.
По мнению подписчиков, столь жестокое пожелание адресовано потерпевшей стороне и самому адвокату. Позднее сестра Ефремова удалила свой пост.
Актер Михаил Ефремов в июне устроил смертельное ДТП в центе Москвы. Сев пьяным за руль, он выехал на встречную полосу и протаранил «Газель», водитель которой спустя несколько часов умер в больнице от полученных травм. Актера приговорили к восьми годам колонии. После отказа Ефремова от услуг Пашаева суд смягчил ему приговор, сократив срок на полгода.
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