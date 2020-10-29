«Поплатился за подлость»: Пашаев о лишении Добровинского статуса адвоката

В свою очередь, Добровинский заявил «Известиям», что решение Совета адвокатской палаты стало для него неожиданностью, так как ранее в его действиях не нашли дисциплинарного проступка. Его, однако, обвинили в нарушении этических норм без конкретизации. Пашаев со своей стороны придерживается мнения, что Добровинский заслужил лишения статуса адвоката.

«Он поплатился за подлость в отношении меня. Когда в августе в Пресненском суде он начал по всем параметрам мне проигрывать, то начал раздувать историю с ОВД «Арбат» (там рассматривали дело с обвинениями в мошенничестве в адрес Пашаева. – Прим. НСН)», - объяснил юрист.

Он также возмутился поведением Добровинского во время судебного процесса.

«Какой адвокат может себе позволить в суд приехать на ослике, на самокате? Для него это было праздничное мероприятие. Он сидел на заседании и журналистам цитировал якобы мои слова, что автомобилем Ефремова управляли инопланетяне и хакеры. Он специально меня грязью обливал с утра до вечера. Еще говорил, что Ефремов хрюкает…», - напомнил Пашаев.

На днях сестра Михаила Ефремова Анастасия написала пост в соцсетях с обращением к Добровинскому, в котором обвинила его в издевательстве над братом. Она заявила, что желает смерти «омерзительной четверке» от коронавируса.

По мнению подписчиков, столь жестокое пожелание адресовано потерпевшей стороне и самому адвокату. Позднее сестра Ефремова удалила свой пост.

Актер Михаил Ефремов в июне устроил смертельное ДТП в центе Москвы. Сев пьяным за руль, он выехал на встречную полосу и протаранил «Газель», водитель которой спустя несколько часов умер в больнице от полученных травм. Актера приговорили к восьми годам колонии. После отказа Ефремова от услуг Пашаева суд смягчил ему приговор, сократив срок на полгода.

