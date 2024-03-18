ФОМ: Уровень счастья россиян в марте 2024 года стал самым высоким за 6 лет
В марте 2024 года индекс благополучия россиян составил 6,7 пункта из 10 возможных, что стало наиболее высоким показателем с 2018 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора проектов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова.
Собеседник издания уточняет, что наиболее высокий показатель наблюдается в возрастной группе от 18 до 30 лет (7,4 пункта). Наименьший результат заметен в группе людей с низкими доходами (4,6 пункта).
Уточняется, что индекс благополучия россиян объединяет три показателя: степень удовлетворенности жизнью; ощущение счастья; самооценка положения в социальном мире.
Ранее сообщалось, что согласно опросу ВЦИОМ, 59% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, передает «Радиоточка НСН».
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