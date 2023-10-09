ЯНАО и Магаданская область возглавили рейтинг благополучия российских регионов
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Магаданская область возглавили рейтинг благополучия российских регионов, пишут аналитики РИА Новости.
Также опережают других по уровню жизни россияне из Ненецкого автономного округа (НАО). В топ попала и Москва. На последнем месте Ингушетия и Тыва. Для создания рейтинга учитывались медианные зарплаты жителей, стоимость товаров, объем банковских вкладов, а также доля граждан с высокими и низкими доходами.
Россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Опрос выявил среднюю "достойную" оплату труда. При этом 28% считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, зарплату в размере 100 - 150 тысяч рублей находят справедливой 17% граждан.
С 1 октября в России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%. В России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru