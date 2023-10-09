ЯНАО и Магаданская область возглавили рейтинг благополучия российских регионов

Россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Опрос выявил среднюю "достойную" оплату труда. При этом 28% считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, зарплату в размере 100 - 150 тысяч рублей находят справедливой 17% граждан.

С 1 октября в России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%. В России оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5%, передает «Радиоточка НСН».

