Челябинский губернатор запретил мигрантам водить маршрутки и такси

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, согласно которому мигрантам в регионе запретили водить такси и маршрутки. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Удалять или упрощать?»: Власти и бизнес спорят о статусе трудовых мигрантов

Указывается, что запрет установлен на 2024 год. Указывается, что обладателям патентов запрещено работать водителями как на внутригородских, так и на междугородних маршрутах.

Ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах. Также предлагалось ограничить мигрантов в сфере торговли лекарственными средствами и в сфере грузоперевозок, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры