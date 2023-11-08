Челябинский губернатор запретил мигрантам водить маршрутки и такси

Указывается, что запрет установлен на 2024 год. Указывается, что обладателям патентов запрещено работать водителями как на внутригородских, так и на междугородних маршрутах.

Ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах. Также предлагалось ограничить мигрантов в сфере торговли лекарственными средствами и в сфере грузоперевозок, передает «Радиоточка НСН».

