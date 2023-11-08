Челябинский губернатор запретил мигрантам водить маршрутки и такси
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, согласно которому мигрантам в регионе запретили водить такси и маршрутки. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Указывается, что запрет установлен на 2024 год. Указывается, что обладателям патентов запрещено работать водителями как на внутригородских, так и на междугородних маршрутах.
Ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах. Также предлагалось ограничить мигрантов в сфере торговли лекарственными средствами и в сфере грузоперевозок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru