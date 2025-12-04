Сергей Собянин объявил лауреатов конкурса «Московская реставрация»

Он отметил, что в 2025 году было получено свыше 100 заявок по более чем по 40 памятникам архитектуры - это рекордное количество.

Экспертное жюри определило 29 лауреатов. В их число вошли Египетский павильон усадьбы Останкино, отреставрированная церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское», сказочный терем начала XX века на Тверской улице, клуб фабрики «Свобода», пять павильонов ВДНХ, дом-усадьба, в котором жил Лев Николаевич Толстой и другие достопримечательности Москвы.

Градоначальник рассказал, что один из проектов, согласно сложившейся традиции, выбрали жители столицы. Лучшим отреставрированным объектом культурного наследия, по их мнению, стала церковь Вознесения в музее-заповеднике «Коломенское».

