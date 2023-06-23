Челябинск, Омск и Самара названы самыми солнечными городами России весной

Специалисты изучили данные метеонаблюдений с марта по май. Как оказалось, в Челябинске было зафиксировано 63 ясных дня, в Омске - 57 дней, в Самаре - 53 дня. Среди самых пасмурных городов – Красноярск, где за указанный период было 40 дней без солнца. На втором месте идет Воронеж (36 дней). Замыкает тройку Новосибирск - 33 дня.

Чаще всего дожди весной отмечались в Ростове-на-Дону - 41 день, Воронеже - 30 дней и Москве - 28 дней.

Как стало известно ранее, июль в Центральной России будет солнечным и сухим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

