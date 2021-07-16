Украинский журналист Гордон заявил о своей любви к Соловьеву
Украинский журналист Дмитрий Гордон признался в любви к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Я его люблю, что вы. Это человек, который меня прославляет, это мой апологет, главный фанат», - заметил Гордон.
Журналист отметил, что отправил Соловьеву в подарок конфеты «Гордон в шоколаде», а также собирается подарить телеведущему зефир и мороженое.
Ранее Владимир Соловьев заявлял, что его гипотетическое согласие на интервью с журналистом Дмитрием Гордоном было бы приравнено к разговору с пропагандистом нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. Таким образом он прокомментировал свой отказ от разговора с украинским коллегой.
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