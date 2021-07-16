Украинский журналист Гордон заявил о своей любви к Соловьеву

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался в любви к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я его люблю, что вы. Это человек, который меня прославляет, это мой апологет, главный фанат», - заметил Гордон.