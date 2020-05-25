Соловьев объяснил отказ от интервью Гордону

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что его гипотетическое согласие на интервью с журналистом Дмитрием Гордоном было бы приравнено к разговору с пропагандистом нацистской Германии в период Великой Отечественной войны. Таким образом он прокомментировал свой отказ от разговора с украинским коллегой.

Соловьёв назвал Гордона «агентом спецслужб» и подчеркнул, что ему не о чем разговаривать с ним. Журналист с незалежной выразил желание пообщаться с российским телеведущим посредством Skype, однако тот счёл такой вариант неприемлемым. Как пояснил Соловьева, интернет не настолько открытая площадка для такого рода бесед.

Ранее Гордон выразил желание сделать интервью Соловьевым, отмечает Ura.ru. В ответ российский телеведущий заявил, что презирает этого интервьюера и не собирается с ним разговаривать.

До этого Дмитрий Гордон взял онлайн-интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина).

Журналист заявил, что беседы были проведены по заданию украинских спецслужб, а записи интервью будут переданы в Гаагу для будущего трибунала. Однако в Службе безопасности Украины опровергли это утверждение, однако выразили готовность изучить собранный им «материал».

