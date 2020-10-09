Человечеству предсказали новую пандемию
Число заразившихся супербактериями к 2050 году достигнет 10 миллионов человек, пишет журнал «Профиль» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
ВОЗ уточнила, что ежегодно жертвами микробов, устойчивых ко многим видам лекарств, становится 700 тысяч человек.
По информации издания Science Alert, многие бактериальные инфекции становится трудно вылечить из-за частого употребления антибиотиков.
Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди считает, что в условиях распространения коронавируса и неограниченного использования антибиотиков человечеству может грозить новая пандемия.
Ранее в России за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 12 126 человек. Предыдущий рекорд был установлен в середине мая.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в эфире НСН такую статистику прогнозируемым ростом и отказался признавать его пугающим.
Между тем, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил РИА Новости, что вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней.
В свою очередь, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН напомнил, что власти предпринимают разные меры для того, чтобы новых рекордов не было.
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Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru