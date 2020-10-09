Человечеству предсказали новую пандемию

Число заразившихся супербактериями к 2050 году достигнет 10 миллионов человек, пишет журнал «Профиль» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ уточнила, что ежегодно жертвами микробов, устойчивых ко многим видам лекарств, становится 700 тысяч человек.

По информации издания Science Alert, многие бактериальные инфекции становится трудно вылечить из-за частого употребления антибиотиков.