Ротавирусом отравились дети в лагере под Калининградом

Причиной массового отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске под Калининградом стал ротавирус, сообщает в Telegram региональное управление Роспотребнадзора.

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Смену пришлось приостановить досрочно. Детей забрали родители. Получены результаты исследования клинического материала от заболевших, а также смывов с объектов окружающей среды.

Ранее массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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