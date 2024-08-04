Ротавирусом отравились дети в лагере под Калининградом
4 августа 202402:32
Причиной массового отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске под Калининградом стал ротавирус, сообщает в Telegram региональное управление Роспотребнадзора.
Смену пришлось приостановить досрочно. Детей забрали родители. Получены результаты исследования клинического материала от заболевших, а также смывов с объектов окружающей среды.
Ранее массовое отравление детей произошло в палаточном лагере в Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru