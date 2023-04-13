В Госдуме предложили давать отличникам 100 баллов по ЕГЭ

По словам Лантратовой, благодаря этой инициативе ученики, которые «усердно работали все школьные годы», получат возможность поступить на бюджет в лучших российских вузах. Депутат указала, что такое предложение следует обсудить с родительским и педагогическим сообществом.

«Конечно, школе виднее, кто из учеников какие заслуживает оценки. Учителям понятен уровень знаний конкретного школьника. <...> Учителя знают своих детей ... могут найти подход к ним», — отметила Лантратова.

Между тем в Минпросвещения РФ заявили, что изменений в ЕГЭ в 2023 году не будет, напоминает телеканал «360».

