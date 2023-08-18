Чеченские власти одобрили избиение обвиняемого в сожжении Корана

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов поддержал поступок сына чеченского лидера Рамзана Кадырова Адама, якобы избившего в Грозненском СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

Москалькова: обвиняемый в сожжении Корана заявил, что его избил сын Кадырова

По словам Делимханова, действия Адама Кадырова поддерживают также сенаторы от Чечни и депутаты Госдумы. Он назвал Кадырова-младшего «достойным наследником» первого чеченского лидера Ахмата Кадырова, показавшим «пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни». Делимханов отметил, что сын президента Чечни поступил гуманно, оставив Журавеля в живых. Депутат добавил, что готов обсудить и доказать обратное тем, кто не согласен с поступком Адама Кадырова.

Аналогичное заявление сделал и глава парламента Чечни Магомед Даудов. Он отметил, что Кадыров-младший поступил «как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец», а также выразил уверенность, что любой здравомыслящий человек оправдает такой поступок в отношении Журавеля, действовавшего по указанию украинских спецслужб.

Ранее Журавель принес извинения всем мусульманам мира за свой поступок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ДепутатыЧеченская РеспубликаЧечняКадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры