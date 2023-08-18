Чеченские власти одобрили избиение обвиняемого в сожжении Корана
Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов поддержал поступок сына чеченского лидера Рамзана Кадырова Адама, якобы избившего в Грозненском СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
По словам Делимханова, действия Адама Кадырова поддерживают также сенаторы от Чечни и депутаты Госдумы. Он назвал Кадырова-младшего «достойным наследником» первого чеченского лидера Ахмата Кадырова, показавшим «пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни». Делимханов отметил, что сын президента Чечни поступил гуманно, оставив Журавеля в живых. Депутат добавил, что готов обсудить и доказать обратное тем, кто не согласен с поступком Адама Кадырова.
Аналогичное заявление сделал и глава парламента Чечни Магомед Даудов. Он отметил, что Кадыров-младший поступил «как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец», а также выразил уверенность, что любой здравомыслящий человек оправдает такой поступок в отношении Журавеля, действовавшего по указанию украинских спецслужб.
Ранее Журавель принес извинения всем мусульманам мира за свой поступок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году
- Трамп отказался участвовать в предвыборных дебатах
- На форуме «Армия» показали новую антиматериальную винтовку «Астарта»
- Продажи «Кенов» в России выросли после выхода фильма «Барби»
- Роскомнадзор готов рассмотреть запрет публикации фото атак дронов
- Тревел-блогер объяснила, как россиянам оформить визу в Иран
- Британия заключила контракты на 90 млн фунтов на поставку Украине ПВО
- В Новороссийске ликвидировали открытое горение в грузовом терминале
- Чеченские власти одобрили избиение обвиняемого в сожжении Корана
- LNT: Экономическая стратегия России позволила преодолеть западные санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru