Чеченские власти одобрили избиение обвиняемого в сожжении Корана

По словам Делимханова, действия Адама Кадырова поддерживают также сенаторы от Чечни и депутаты Госдумы. Он назвал Кадырова-младшего «достойным наследником» первого чеченского лидера Ахмата Кадырова, показавшим «пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни». Делимханов отметил, что сын президента Чечни поступил гуманно, оставив Журавеля в живых. Депутат добавил, что готов обсудить и доказать обратное тем, кто не согласен с поступком Адама Кадырова.

Аналогичное заявление сделал и глава парламента Чечни Магомед Даудов. Он отметил, что Кадыров-младший поступил «как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец», а также выразил уверенность, что любой здравомыслящий человек оправдает такой поступок в отношении Журавеля, действовавшего по указанию украинских спецслужб.

Ранее Журавель принес извинения всем мусульманам мира за свой поступок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

