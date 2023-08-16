Москалькова: обвиняемый в сожжении Корана заявил, что его избил сын Кадырова

По её словам, она обратилась к Уполномоченному по правам человека в республике Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данному случаю.

«Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», - написала она.

Солтаев, в свою очередь, заявил ТАСС, что уже встретился с Журавелем. Он указал, что в Чечне «никто не может быть подвержен истязаниям и избиению» и пообещал провести по данному факту «конкретную проверку».

Ранее министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев заявил, что 19-летний Журавель, обвиняемый по статье об оскорблении чувств верующих и поджоге Корана возле мечети в Волгограде, «посягнул на чувства верующих мусульман» и предстанет перед судом в Чеченской республике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

