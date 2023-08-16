Москалькова: обвиняемый в сожжении Корана заявил, что его избил сын Кадырова
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале заявила, что Никита Журавель, который обвиняется в сожжении Корана, пожаловался, что его избил сын Главы Чечни Адам Кадыров.
По её словам, она обратилась к Уполномоченному по правам человека в республике Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данному случаю.
«Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», - написала она.
Солтаев, в свою очередь, заявил ТАСС, что уже встретился с Журавелем. Он указал, что в Чечне «никто не может быть подвержен истязаниям и избиению» и пообещал провести по данному факту «конкретную проверку».
Ранее министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев заявил, что 19-летний Журавель, обвиняемый по статье об оскорблении чувств верующих и поджоге Корана возле мечети в Волгограде, «посягнул на чувства верующих мусульман» и предстанет перед судом в Чеченской республике, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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