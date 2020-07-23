Чеченские духовные лидеры обвинили Майка Помпео в терроризме

В ДУМ ЧР убежден, что решение Госдепартамента США о введений санкций против Рамзана Кадырова оскорбило главу Чечни и его семью, оно направлено против ислама и чеченского народа в целом.


Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской Республики в среду, 22 июля, объявило Госдеп США террористической организацией из-за введения санкций в отношении главы региона Рамзана Кадырова и членов его семьи.

Как сообщило ДУМ в соцсети Instagram, «духовенство Чеченской Республики крайне возмущено заявлением госсекретаря США Майка Помпео о введении Соединенными Штатами санкций против Рамзана-Хаджи Кадырова, в свою очередь, мы считаем, что эти санкции введены против ислама и чеченского народа в целом».

В ответ на решение Помпео духовенство ЧР объявило американское внешнеполитическое ведомство «террористической организацией номер один».

O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). Поводом послужило, якобы, причастность Кадырова к нарушению прав человека.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН выразил мнение, что сам метод составления подобных списков порочен.

«Не идеализирую ситуацию с правами человека в Чеченской республике. Но такие списки - это дискриминация в открытом виде. Формируется негативное отношение к людям на основании политической позиции и субъективного мнения составителей этого списка. А кто-то считает, что фигуранты этих списков – достойные люди. Здесь же сознательно к ним формируется негативное отношение. Плюс еще подкрепляется ограничением их прав на въезд в страну», - сказал Брод.

Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН наоборот высказался за составление российского черного списка американцев.

Новости за ночь: Чеченское духовенство признало Госдеп США террористической организацией

«Чеченская Республика не может отдельно вводить санкции против американских «друзей». Но России давно пора задуматься о том, чтобы принимать ответные санкции. Они не только против Кадырова, но и ряда других наших руководителей, бизнесменов и так далее. Они вводят эти санкции, будто они на что-то влияют. Кадыров делал заявление, что никуда не собирается, ни в Америку, ни в Европу, что эти санкции для него ерунда. А нарушения прав человека с его стороны – абсолютно недоказанный факт», - сказал Вахаев.

В ответ на санкции Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами Калашникова в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» - написал Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фото чеченского чиновника с оружием. По его словам, в России имеется законодательство, которое четко регулирует правила владения огнестрельным оружием, и если оно зарегистрировано и хранится должным образом, то никаких проблем нет.

Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев допустил в эфире НСН, что пулеметы, с которыми позирует глава ЧР, могут быть ненастоящими и тем более не принадлежать лично Кадырову.

«Больше похоже, что снято это фото в воинской части или подразделении, если судить по стеллажам и бронежилетам. Опять-таки можно на снимке увидеть автоматы с подствольными гранатометами, которые в гражданском обороте запрещены. Это служебное оружие, которое находится на службе армии и силовых ведомств. Но у нас многие образцы продаются в виде макетов. У нас можно купить пулемет Дегтярева максимум в виде охотничьего карабина», - подчеркнул эксперт.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое селение Беной. Пока ответа не поступило.




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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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