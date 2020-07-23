Чеченские духовные лидеры обвинили Майка Помпео в терроризме
В ДУМ ЧР убежден, что решение Госдепартамента США о введений санкций против Рамзана Кадырова оскорбило главу Чечни и его семью, оно направлено против ислама и чеченского народа в целом.
Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской Республики в среду, 22 июля, объявило Госдеп США террористической организацией из-за введения санкций в отношении главы региона Рамзана Кадырова и членов его семьи.
Как сообщило ДУМ в соцсети Instagram, «духовенство Чеченской Республики крайне возмущено заявлением госсекретаря США Майка Помпео о введении Соединенными Штатами санкций против Рамзана-Хаджи Кадырова, в свою очередь, мы считаем, что эти санкции введены против ислама и чеченского народа в целом».
В ответ на решение Помпео духовенство ЧР объявило американское внешнеполитическое ведомство «террористической организацией номер один».
O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). Поводом послужило, якобы, причастность Кадырова к нарушению прав человека.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН выразил мнение, что сам метод составления подобных списков порочен.
«Не идеализирую ситуацию с правами человека в Чеченской республике. Но такие списки - это дискриминация в открытом виде. Формируется негативное отношение к людям на основании политической позиции и субъективного мнения составителей этого списка. А кто-то считает, что фигуранты этих списков – достойные люди. Здесь же сознательно к ним формируется негативное отношение. Плюс еще подкрепляется ограничением их прав на въезд в страну», - сказал Брод.
Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН наоборот высказался за составление российского черного списка американцев.
«Чеченская Республика не может отдельно вводить санкции против американских «друзей». Но России давно пора задуматься о том, чтобы принимать ответные санкции. Они не только против Кадырова, но и ряда других наших руководителей, бизнесменов и так далее. Они вводят эти санкции, будто они на что-то влияют. Кадыров делал заявление, что никуда не собирается, ни в Америку, ни в Европу, что эти санкции для него ерунда. А нарушения прав человека с его стороны – абсолютно недоказанный факт», - сказал Вахаев.
В ответ на санкции Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами Калашникова в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» - написал Кадыров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фото чеченского чиновника с оружием. По его словам, в России имеется законодательство, которое четко регулирует правила владения огнестрельным оружием, и если оно зарегистрировано и хранится должным образом, то никаких проблем нет.
Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев допустил в эфире НСН, что пулеметы, с которыми позирует глава ЧР, могут быть ненастоящими и тем более не принадлежать лично Кадырову.
«Больше похоже, что снято это фото в воинской части или подразделении, если судить по стеллажам и бронежилетам. Опять-таки можно на снимке увидеть автоматы с подствольными гранатометами, которые в гражданском обороте запрещены. Это служебное оружие, которое находится на службе армии и силовых ведомств. Но у нас многие образцы продаются в виде макетов. У нас можно купить пулемет Дегтярева максимум в виде охотничьего карабина», - подчеркнул эксперт.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое селение Беной. Пока ответа не поступило.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Китай запустил ракету с зондом для исследования Марса: видео
- ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием к 2026 году
- Дегтярёв предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ
- Новости за ночь: Чеченское духовенство признало Госдеп США террористической организацией
- Новости за ночь: Учёные предсказали гибель урожаев в пяти регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru