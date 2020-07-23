Чеченские духовные лидеры обвинили Майка Помпео в терроризме

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чеченской Республики в среду, 22 июля, объявило Госдеп США террористической организацией из-за введения санкций в отношении главы региона Рамзана Кадырова и членов его семьи.

Как сообщило ДУМ в соцсети Instagram, «духовенство Чеченской Республики крайне возмущено заявлением госсекретаря США Майка Помпео о введении Соединенными Штатами санкций против Рамзана-Хаджи Кадырова, в свою очередь, мы считаем, что эти санкции введены против ислама и чеченского народа в целом».

В ответ на решение Помпео духовенство ЧР объявило американское внешнеполитическое ведомство «террористической организацией номер один».

O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). Поводом послужило, якобы, причастность Кадырова к нарушению прав человека.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН выразил мнение, что сам метод составления подобных списков порочен.

«Не идеализирую ситуацию с правами человека в Чеченской республике. Но такие списки - это дискриминация в открытом виде. Формируется негативное отношение к людям на основании политической позиции и субъективного мнения составителей этого списка. А кто-то считает, что фигуранты этих списков – достойные люди. Здесь же сознательно к ним формируется негативное отношение. Плюс еще подкрепляется ограничением их прав на въезд в страну», - сказал Брод.

Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН наоборот высказался за составление российского черного списка американцев.